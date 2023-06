Temperaturas no Sul e no Sudeste do país devem cair com frente fria

Se no último fim de semana, o frio deu uma trégua na maioria dos Estados brasileiros, neste, ele deve aparecer com um pouco mais força. Isso porque uma frente fria vai reduzir as temperaturas médias no Sul e no Sudeste do País a partir desta quarta-feira (28).



De acordo com o Climatempo, a frente fria avança pelo litoral da região Sul nesta quarta-feira e atinge o litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro ao longo da quinta-feira (29). Na sexta-feira (30) fecha o mês de junho chegando ao Espírito Santo. E no primeiro fim de semana de julho, chega ao litoral da Bahia.



Junto com essa frente fria, uma outra massa de ar frio, de origem polar, avançará do centro-leste da Argentina para o mar na sexta. Ela vai passar o fim de semana na altura do litoral do Uruguai e do Rio Grande do Sul.



"Embora tenha, tecnicamente, moderada a forte intensidade, esta massa de ar frio não vai causar uma ‘onda de frio’ nos próximos dias. Seu poder de resfriamento e alcance pelo interior do Brasil serão diminuídos justamente porque o ar polar intenso vai para o oceano rapidamente", afirma o Climatempo.



"Mesmo assim, os ventos frios marítimos vão manter o clima úmido e as temperaturas baixas por alguns dias nas capitais do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Vitória", diz a empresa de meteorologia.



Veja como fica o tempo nas capitais do Sul e Sudeste nos próximos dias:



- São Paulo (SP): a temperatura máxima cai de 28ºC para 21ºC desta quarta para a quinta-feira. O sol também vai embora a pode haver pancadas de chuva na noite de quinta. As mínimas ficam entre 14ºC e 15ºC até domingo (2). Na segunda-feira (3) a mínima cai para 12ºC. O tempo começa a melhorar na próxima quinta-feira, 6, que deve ter mínima de 14ºC e máxima de 26ºC.



- Rio de Janeiro (RJ): a temperatura diminui gradualmente no Rio e a chuva deve aparecer na quinta, sexta e no domingo. Nesta quarta-feira, a máxima é de 32ºC e mínima de 15ºC. Na quinta, a temperatura já fica entre 16ºC e 28ºC e na sexta a máxima cai para 24ºC. O tempo começa a melhorar aos poucos a partir da terça-feira, 4.



- Belo Horizonte (MG): Minas é o único Estado que não será afetado pela frente fria. Suas temperaturas se mantém estáveis nos próximos dias, com mínimas entre 10ºC e 14ºC e máximas entre 22ºC e 28ºC.



- Vitória (ES): a temperatura começa a cair levemente em Vitória na sexta-feira, junto com a chegada da chuva. Se nesta quarta, a mínima é de 17ºC e máxima de 30ºC, no sábado, 1, a mínima permanece em 17ºC mas a máxima cai para 26ºC. Na segunda-feira, a chuva passa e o tempo fica entre 14ºC e 22ºC. Só volta a subir um pouco a temperatura por volta do dia 12 de julho.



- Curitiba (PR): a cidade, que chegou a ter calor entre 25°C e 28°C nos últimos dias, amanheceu nesta quarta com mínima de 9ºC e máxima de 24ºC. Já na sexta, a mínima sobe um grau, mas a máxima cai para 19ºC. O tempo fica mais ou menos estável até a quinta-feira da semana que vem, 6 de julho. Depois, a temperatura sobe um pouco.



- Florianópolis (SC): a chuva deve marcar presença nos próximos dias e a temperatura já caiu de 19ºC a 28ºC para 14ºC a 18ºC. A máxima sobe um pouco a partir do sábado, ficando em 21ºC. O tempo tende a ficar estável em torno destas temperaturas por algum tempo.



- Porto Alegre (RS): Depois do calor de quase 30°C na segunda-feira, 26, a temperatura máxima em Porto Alegre baixou para 22°C nesta quarta-feira, com mínima de 14ºC. Na sexta, cai mais um pouco, ficando entre 9ºC e 17ºC. Na próxima semana, o tempo oscila entre leves aumentos de temperaturas, seguidos de pequenas quedas.