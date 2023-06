Parceria entre ONG e governo do Estado oferece 6 mil vagas para curso profissionalizante gratuito

O Instituto Proa está com inscrições abertas para preencher 6 mil vagas de capacitação profissional no Rio de Janeiro. As oportunidades são destinadas a estudantes da rede pública de ensino que estão concluindo ou já terminaram o Ensino Médio em todo o Estado.



A iniciativa conta com a parceria do Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (Sedeics), da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin-RJ) e da Procter & Gamble (P&G).



"A parceria com o Instituto Proa veio para promover a inclusão do jovem fluminense no mercado de trabalho e cumpre nossa missão de estimular a principal política de desenvolvimento social que existe: a geração de empregos. Capacitar milhares de jovens para conquistar o primeiro emprego significa abrir os horizontes dessa garotada para o futuro e dar a eles oportunidade de uma vida digna e com melhores expectativas. Seguimos firmes nesse objetivo", diz o governador Cláudio Castro.

Como participar



Para participar do processo seletivo, os interessados devem fazer a inscrição no



O curso do Proa tem 100 horas e é dividido em quatro módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Semanalmente há também encontros ao vivo mediados por tutores, sempre às quintas-feiras. Para participar do processo seletivo, os interessados devem fazer a inscrição no site do Proa , depois responder a um teste básico de Língua Portuguesa e raciocínio lógico, além da análise de documentos, e, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula no curso.O curso do Proa tem 100 horas e é dividido em quatro módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Semanalmente há também encontros ao vivo mediados por tutores, sempre às quintas-feiras.

Os jovens podem optar por cursar um 5º módulo com uma trilha técnica específica. São sete carreiras, com 50 horas de preparação para cada: Análise de Dados, Varejo, Administração , Logística, UX Design, Promoção de Marcas e Educação Financeira.



Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico participa ajudando a inserir os jovens formados no mercado de trabalho.



Aulas Presenciais



Para os alunos que preferem estudar presencialmente, é oferecido no Rio de Janeiro um espaço com computadores para realizar as atividades da plataforma e tirar dúvidas com um monitor. A sala P&G + PROA fica na Biblioteca Parque Estadual, na Avenida Presidente Vargas, 1.261, no Centro, e conta com 20 computadores com acesso à internet. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 10h às 17h.