Inscrições no Shell Iniciativa Jovem se encerram neste domingo

Em sua 23ª edição, as inscrições para o segundo ciclo do Shell Iniciativa Jovem estão abertas até domingo, 2. O programa de empreendedorismo é destinado a jovens entre 20 e 34 anos, com alma empreendedora ou com ideias de negócios que promovam mudanças significativas na sociedade. Os interessados devem ter Ensino Médio completo e residência fixa no Estado.O programa tem duração de três meses para os jovens que estão na fase de meação, ou seja, no começo da sua trajetória empreendedora, e quatro meses para os participantes que já possuem um negócio (formal ou informal). O início do Shell Iniciativa Jovem está previsto para agosto, e ocorrerá no formato 100% on-line.No primeiro ciclo da 23ª edição — primeiro semestre de 2023 —, o Shell Iniciativa Jovem mostrou toda sua diversidade e contou com o maior número de participantes autodeclarados pretos e pardos, com mais de 50% de participação feminina, oferecendo formação gratuita e de alto nível a empreendedores.O Shell Iniciativa Jovem, executado anualmente pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds), busca engajar os empreendedores em atividades como workshops, consultorias, acompanhamentos contínuos com especialistas e mentorias que visam aproximá-los e propiciar o trabalho em rede.As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas no site https://iniciativajovem2023.cieds.org.br/