Em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, RJ conta com programação especial

Rio - Em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, nesta quarta-feira (28), o Rio conta com uma programação especial, atividades de conscientização e de combate ao preconceito. Serão promovidos debates, feiras e shows para celebrar a data, que marca a “Rebelião de Stonewall”, série de manifestações da comunidade LGBTQIA+ contra policiais em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 28 de junho de 1969.



Para o coordenador executivo de Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio, Carlos Tufvesson, a data marca a luta de todos. "É necessário que toda a sociedade entre nessa luta, porque ninguém precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. Eu luto pelo racismo e não sou negro, luto pelo machismo e não sou mulher", ressaltou.

Ainda segundo Tufvesson, a data precisa ser divulgada para que a sociedade se conscientize da violência sofrida por essa parcela da população. "O dia é importante para lembrar as políticas públicas que estão sendo feitas direcionadas à comunidade e infelizmente, lembrar do número de crimes de ódio contra os LGBTs. O Brasil ostenta o vergonhoso título de país que mais mata mulheres trans e homens gays no mundo. Não podemos ficar repetindo e repetindo sem nada ser feito, não dá para normalizar isso", explicou.



No Brasil, 273 pessoas já foram assassinadas por serem LGBTQIA+, uma média de duas mortes a cada três dias. De acordo com o Observatório de Mortes e Violências contra LGBTQIA+, o Brasil é o país que mais mata pessoas da comunidade.

A Casa Nem, com apoio do Viva Rio, ONGs que prestam apoio à pessoas LGBTQIA+, promovem no Circo Voador, na Lapa, um evento com feira de empregabilidade, vacinação, roda de conversas e apresentações musicais.

O empreendedor Vitor Silva, de 27 anos, esteve no evento para se vacinar contra a gripe e a Covid-19."Hoje é dia de celebrar o orgulho de ser quem somos todos os dias. Essa ação do Circo é muito importante, pois, através do evento, essa população tem acesso aos serviços que são muitas vezes negado", afirmou.

O veterinário e voluntário da Casa Nem há três anos, Rômulo Braga, de 55 anos, saiu da Zona Oeste para ir à Lapa prestigiar a ação e se imunizar contra gripe. "Mesmo caindo durante a semana, é importante a gente apoiar uma ação como essa. Após o período da pandemia, é necessário estarmos presentes juntos e formar ideias sobre esse e outros assuntos essenciais para o crescimento humano, como sociedade", explicou.

A Casa Nem é um centro de acolhimento que surgiu em 2016 com o intuito de dar assistência às pessoas da comunidade LGBTQIA+ que estão em situação de vulnerabilidade social. "A gente queria que não fosse necessário, mas infelizmente é por ainda sermos uma comunidade invisibilizada. A casa é um lugar para que a comunidade possa recorrer em casos de violência doméstica e familiar. Dias como hoje são importantes para que possamos mostrar também as coisas positivas, como nosso espaço na política, educação e saúde", ressaltou a presidente da Casa Nem, Indianarae Siqueira.

Atualmente, o local está passando por uma reforma e reabre em agosto como um centro de acolhimento maior ainda para prestar todo o apoio necessário à comunidade.



Programação Especial:



Circo Voador, na Lapa



Das 9h às 14h: Vagas de empregos e vacinação contra Covid-19 e gripe;

Das 11h às 12h: Roda de conversa sobre saúde mental;

Às 14h: Shows;

Às 19h: Cortejo até a Casa Nem.



Festa da Diversidade, na Rua Gomes Freire nº 625



Das 18h às 22h30: Atividades artísticas e reflexões dos ativistas da comunidade LGBTQIA+

Entrada Gratuita



Praça do Pacificador, em Duque de Caxias



A partir das 13h: Feira de empreendedorismo LGBTQIA+, atendimento social, psicológico e jurídico, requalificação civil de nome e gênero pra pessoas trans, apresentações culturais e exposição e vacinação contra a gripe e a Covid-19.



Rua Visconde Morais, nº 119, em Niterói



A partir das 14h: Isenção pra 2ª via de documentação, vacinação contra a gripe e Covid-19, teste rápido de HIV, apresentações teatrais e roda de conversa.