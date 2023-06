Duas pessoas morrem em tiroteio no estacionamento do Hospital de Emergência de Resende

Duas pessoas foram mortas em um tiroteio no estacionamento do Hospital de Emergência de Resende na manhã desta quarta-feira (28). Segundo a Prefeitura de Resende, outras três pessoas foram baleadas.



De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem que morreu era o gerente do tráfico de drogas no bairro Vicentina. Ele teria ido à unidade para visitar um parente que estava internado. Quando ele estava conversando no estacionamento, suspeitos passaram e atiraram contra o grupo.

A outra pessoa morta ainda não foi identificada. Entre os três feridos, um foi atingido de raspão. Os outros dois estão passando por cirurgia. Ainda segundo a PM, um dos atingidos é um maqueiro, mas o estado de saúde dele não foi divulgado.