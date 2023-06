Biden afirma que Putin é um 'pária' que 'está perdendo' guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira, 28, que seu homólogo russo, Vladimir Putin, é um "pária" que está "perdendo" à guerra na Ucrânia, mas é muito cedo para dizer se ele foi enfraquecido pela r ebelião fracassada do grupo Wagner Questionado na Casa Branca por um repórter se Putin está mais fraco agora, Biden respondeu: "É difícil dizer, mas ele está claramente perdendo a guerra" na Ucrânia e "ele está perdendo a guerra em casa". Putin agora é "um pária em todo o mundo", acrescentou.A Casa Branca continua prudente ao interpretar as consequências da rebelião fracassada do grupo paramilitar Wagner, muito ativo na Ucrânia. No último fim de semana, o grupo se amotinou e se dirigiu para Moscou, antes de voltar.Biden está na vanguarda de uma campanha do Ocidente em apoio à Ucrânia após a invasão russa lançada em fevereiro do ano passado por Putin.