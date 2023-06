Transações financeiras com inteligência artificial no Estado crescem mais de 300%, revela estudo

Os fluminenses estão entre os que têm se destacado no uso de inteligência artificial no país, com a expansão dos gastos com ferramentas pagas que utilizam a tecnologia. Segundo levantamento do Itaú Unibanco feito com base nas compras realizadas com cartões do banco entre janeiro e maio, a quantidade transacionada em empresas que oferecem os recursos saltou 363% no Estado, enquanto os gastos expandiram 116%, na comparação com o mesmo período de 2022.



A geração Y (28 a 42 anos) é a principal consumidora da tecnologia, representando 48% do share na quantidade transacionada, seguida da X (43 a 57 anos), com 30% do share. Os homens são os que mais se destacam no uso, com 80% das transações, e ticket médio de R$ 182. Observando o consumo entre pessoas jurídicas e físicas, as empresas são as que mais investem no recurso, com ticket médio de R$ 260, enquanto os gastos individuais não ficam atrás, com média de R$ 178.



As três principais profissões que mais gastam com plataformas de inteligência artificial no Estado são analistas de sistemas (7% das transações), engenheiros (5%) e estudantes (3%), sendo que as empresas de inteligência artificial mais utilizadas são, na ordem, OpenAI, GitHub e Notion.