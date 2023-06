'Reforma tributária tem pontos que precisam ser olhados com cuidado no setor de serviços', diz Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, assumiu nesta quarta-feira, 28, que a reforma tributária tem pontos que precisam ser "olhados com cuidado", sobretudo no setor de serviços. A declaração, feita a jornalistas no Palácio do Planalto, vem no momento em que diferentes setores da economia e da política tentam mudar o relatório apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), construído com o governo.



"A reforma tributária, em que pese ter alguns pontos que precisam ser olhados com cuidado, em especial setor de serviços da ponta, é a única bala de prata que temos para resolver esse problema do custo do Brasil", disse a ministra, que voltou a defender que a equipe econômica está "no caminho certo".



Tebet estimou que a reforma tributária vai trazer crescimento de 1% ao ano para o PIB. "A reforma tributária nunca esteve tão madura", disse a ministra.