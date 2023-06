Quatis celebra primeiro ano do Centro de Cidadania LGBTI+

Em celebração ao 1º aniversário do Centro de Cidadania LGBTI+ (CCLGBTI) Agulhas Negras e ao mês do Orgulho LGBTQIAPN+, a Prefeitura de Quatis realiza na sexta-feira (30) o evento “Construindo Diálogos, Possibilitando Caminhos”. A ação acontece às 8 horas, no Plenário da Câmara Municipal.



O evento contará com a participação de autoridades municipais e estaduais e representantes do Movimento LGBTI+, além de apresentações e discursos sobre o atendimento do equipamento com o assunto ‘Construindo a Relação do CCLGBTI Agulhas Negras com Movimentos Sociais e Usuários’.