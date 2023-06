Auxiliar de cozinha que esfaqueou cozinheiro pelas costas em restaurante na Zona Sul é preso

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (27), um auxiliar de restaurante suspeito de esfaquear um cozinheiro do restaurante onde trabalhava no Flamengo, Zona Sul do Rio. Gilson Francisco do Nascimento, de 20 anos, atacou o colega de trabalho, de 50, com dois golpes pelas costas, mas mesmo ferido a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e fugir.



De acordo com investigadores da 9ª DP (Catete), delegacia responsável pelo inquérito, a ação aconteceu na tarde do último domingo (25) e teria sido motivada por uma suposta perseguição sofrida pelo agressor. A informação, contudo, foi negada por testemunhas que presenciaram o crime e trabalham no local. O crime foi flagrada por câmeras do circuito interno do restaurante.

Nas imagens, é possível ver Gilson amolando uma faca, enquanto a vítima trabalha em um fogão distante. Ao se aproximar do agressor, ele é agarrado pelas costas atingido com dois golpes de faca. Os dois entram em briga corporal, mas o cozinheiro consegue se desvencilhar e foge para o salão do estabelecimento.



O agressor segue a vítima, mas no caminho larga a faca e decide fugir pela porta da frente do local. A faca usada no ataque ao colega de trabalho tem 20 cm e foi recolhida pela equipe da Polícia Civil.



Segundo investigadores da 9ª DP, diante dos fatos, um mandado de prisão foi solicitado e expedido pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Em posse da ordem, os agentes localizaram Gilson na casa de parentes, no Gardênia Azul, Zona Oeste.



