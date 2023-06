Creche na Zona Oeste é furtada pela sexta vez em menos de um mês

Rio - A Creche Municipal Meimei, em Padre Miguel, na Zona Oeste da cidade, foi furtada pela sexta vez seguida na madrugada desta quarta-feira (28) em menos de um mês. Segundo testemunhas, os furtos começaram a ser realizados em maio.



Desta vez, foram furtados uma porta de alumínio da área de serviço e tubulações de cobre de duas condensadoras do ar-condicionado, além disso, duas câmeras de segurança foram vandalizadas. A PM reforçou a segurança no local nesta quarta no entorno da creche, que fica localizada na Estrada General Americano Freire, com uma viatura da Patrulha Escolar.



Virginia Alexandre é mãe de um dos alunos da unidade escolar e contou que por conta dos furtos as aulas precisaram ser suspensas. “Os furtos acontecem de madrugada e no dia seguinte acaba não tendo aula, porque as crianças ficam sem as coisas, não tem mais ar-condicionado. Ele [o criminoso] furtou todas as fiações, as câmeras, arrancou tudo. Tirou até mesmo a porta de alumínio da lavanderia. De ontem para hoje ele levou as duas últimas tubulações do ar que restaram”, lamentou.

Ainda segundo seu relato, a creche é próxima de outras unidades escolares e de uma clínica da família, que também foram alvos de assaltos por conta da falta de segurança na região e pela facilidade de entrar nos locais.



Sem muros, a Creche Meimei conta apenas com uma grade para proteção das dependências. De acordo com Virgínia, as grades facilitam para que os bandidos consigam entrar no local e levar os itens.



“Deveria ser feita uma obra para levantar um muro, porque ali é só grade e bem baixa, então a creche está muito vulnerável, e um vigilante. porque não acontece só na creche, acontece na clínica da família, acontece no CIEP próximo e em outra creche, são quatros estabelecimentos da prefeitura e todos passam por roubos do mesmo jeito”, desabafou a mãe.



A Polícia Militar foi acionada por uma representante de uma creche relatando furtos no estabelecimento durante a madrugada. Uma viatura foi enviada ao local e constatou o fato. A corporação ainda ressaltou que “o local já possui patrulhamento de rotina. Uma viatura da Patrulha Escolar reforça o policiamento e que a direção da escola dispõe dos contatos telefônicos desta patrulha para acionar em caso de emergência”.



A Secretaria Municipal de Educação do Rio, por meio de nota, lamentou "profundamente mais esse furto a uma unidade escolar. Toda escola deveria ser um local sagrado e não vítima da violência urbana. A Secretaria registrou o caso na 33ª DP (Realengo) e solicitou ao 14º BPM (Bangu) reforço na ronda no entorno da escola. Todos os aparelhos furtados ou danificados serão repostos ainda essa semana. A Secretaria reinstalará também, nos próximos dias, o sistema de câmeras de monitoramento e de barreiras com alarme que foram danificados."

Ainda de acordo com a pasta, as aulas seguem normalmente nesta quarta-feira.



A Polícia Civil foi procurada, mas até o momento não respondeu aos questionamentos.