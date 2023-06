Resende realiza mutirão de preventivos e testes rápidos

A Secretaria de Saúde de Resende realiza nesta quarta-feira (28), entre 17h e 21h, um novo mutirão de exames preventivos e testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. Os exames preventivos serão realizados em 11 unidades de saúde e são destinados às mulheres a partir dos 25 anos, principalmente aquelas que têm vida sexual ativa.



As pacientes devem apresentar o CPF e o cartão do SUS. O prazo para o exame preventivo ficar pronto é de 30 a 45 dias, e deverá ser retirado pela paciente na unidade onde foi feito. É importante utilizar os telefones de contato das unidades para agendar os procedimentos. Veja abaixo:



PSF Liberdade: (24) 3360-2890

PSF Itapuca: (24) 3360-5259

PSF Paraíso: (24) 3354-6571

PSF Centro: (24) 3355-4511

PSF Serrinha: (24) 3381-7386

PSF Cabral: (24) 3360-6680

PSF São Caetano: (24) 3360-5854

PSF Grande Alegria: (24) 3354-8178

PSF Novo Surubi: (24) 3360-5072

PSF Surubi: (24) 3354-1935

Clínica da Família: (24) 3381-4201



Já os testes rápidos serão feitos nos PSFs Liberdade, Centro e Grande Alegria, mas não é necessário fazer agendamento.