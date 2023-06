Guarda costeira encontra destroços do submarino Titan e leva até porto no Canadá

Os destroços do Titan, que implodiu no fundo do oceano, foram encontrados nesta quarta-feira, 28. Segundo a Ici Radio-Canada, o Horizon Arctic, navio canandense usado pelas equipes de resgate dos EUA e Canadá durante as buscas, retornou ao porto de Terra Nova e Labrador com o que restou do submarino, encontrado não muito longe dos destroços do Titanic. Um ROV (veículo operado remotamente) foi utilizado para localizar a embarcação afundada e finalizar as buscas.

Ainda de acordo com a rádio canandense, Conselho de Segurança de Transporte do Canadá, a Polícia Real do Canadá e a Guarda Costeira dos EUA estão conduzindo invesgitações e interrogando os reponsáveis pelo Polar Prince, embarcação que transportou o Titan até a zona em que submergiu. Todo o processo pode levar até um ano para ser concluído.

“Nossa responsabilidade é averiguar o que ocorreu e por que, e também o que precisa mudar para reduzir as chances de que casos deste tipo se repitam", declarou a presidente da Junta de Segurança no Transporte (TSB), Kathy Fox, quando iniciou as apurações sobre o incidente no último sábado. 25.

Segundo o capitão Marc-André Poisson, que foi diretor de investigações marítimas do Conselho de Segurança de Transporte do Canadá, as partes do barco não são necessárias para poder determinar as causas de um acidente, mas facilitam o "quebra-cabeça".

"Quando você o tem, é capaz de determinar em qualquer caso o que causou o ponto de interrupção para causar problemas, então, neste caso aqui, ele nos permite entender como o submersível falhou na tarefa em si, mas não é todo o sistema que falhou. Bom, é preciso voltar no tempo para ver as decisões que foram tomadas para construir com que tipo de produto, depois com que formato", explica.

Quase uma semana de buscas

Entre as pessoas a bordo do submarino estavam o bilionário e aviador britânico Hamish Harding, 58 anos, fundador e CEO da empresa Action Aviation. O empresário paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleman. Stockton Rush, presidente da OceanGate, empresa reponsável por toda a operação, e Paul-Harvey Nageolot, capitão do submarino, também estão entre as vítimas o indicidente.

A embarcação iniciou a descida na manhã de domingo, 18, e perdeu contato com a superfície menos de duas horas depois, de acordo autoridades locais. Foram dias de busca incessante até a confirmação da implosão do Titan e morte dos passageiros na última quinta-feira, 22. A intenção do grupo era visitar os destroços do Titanic, famoso cruziero de luxo que afundou em 1912. Cada passageiro teria pago US$ 250.000 por assento (R$ 1,1 milhão, na cotação atual) pela viagem.