Parede de escalada com seis metros de altura é instalada na Cidade de Deus

Rio - A ONG Nóiz inaugura, neste sábado (1º), uma parede de escalada para crianças na comunidade de Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. Segundo os organizadores, o início das atividades radicais também marca o aniversário de cinco anos de ações sociais promovidas pelo grupo na região.



"Parece que foi ontem, e a sensação, é que muita coisa ainda precisa ser realizada", comemora André Melo, presidente da entidade.

fotogaleria

A atração atenderá crianças da comunidade que buscam alternativas para atividade física. De acordo com os organizadores, a ideia é potencializar a adrenalina dos pequenos, explorando a resistência, força, aumento da concentração e coordenação motora. "É uma alternativa para tirar o foco dos pensamentos negativos da realidade que são expostos", diz a ONG.

O paredão montado mede seis metros de altura e carrega a arte de Leandro MC Comb, que é voluntário da ONG e também assina o painel do telhado do espaço. A arte chama atenção dos policiais durante as operações na comunidade e tem o lema de ‘Nossos Sonhos Merecem Viver’.



A inauguração oficial da parede no dia 1º contará com a presença de Rafael Sales, conhecido como Calango Ninja, que é atleta de escalada e popular pela prática do esporte em paredes naturais com e sem equipamento de segurança.



“A escalada significa tudo para mim, difícil definir em palavras. É uma paixão que vai além de uma simples atividade física. É uma forma de me desafiar, superar meus limites e me conectar com a natureza e com outras pessoas. A escalada proporciona uma sensação única de liberdade e nos permite explorar o talento natural que temos de movimentar o nosso corpo e o poder do raciocínio", avaliou Ninja.