EUA: presidente do Fed diz não achar que gasto fiscal seja principal fator por trás da inflação

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 28, que não considera que os gastos fiscais sejam os principais fatores a causar inflação, no quadro atual. Durante fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, ele notou, de qualquer modo, que o trabalho do Fed é "garantir a estabilidade de preços, independente da política fiscal".



Powell também sinalizou que não pretende defender mudanças no ritmo do processo de aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês) do balanço da instituição. Ele disse "não ver razões" para defender agora algum ajuste no ritmo do QT.



O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que o sistema bancário dos Estados Unidos é "forte e resiliente", com níveis "elevados" de liquidez.



Ele defendeu o fortalecimento da regulação e da supervisão de bancos regionais, após quebras recentes em alguns deles, entre eles o Silicon Valley Bank (SVB).



Powell destacou como benéfico o fato de haver nos EUA bancos de vários tamanhos, com diferentes focos.