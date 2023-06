Parque Madureira terá ação social com direito a vacinação, corte de cabelo e serviços de saúde

Rio - Uma grande ação social neste sábado (1º), no Parque Madureira, Zona Norte do Rio, das 9h às 17h, vai oferecer gratuitamente vacinação contra gripe, aferição de pressão arterial e de glicose, aferição de glicemia capilar, emissão de documentos e muitos outros serviços. A iniciativa é do Sistema de Organização de Cooperativas Brasileiras (OCB/RJ), em celebração ao Dia Cooperar.

O público contará, também, com pintura artística para crianças; oficinas de música, de maquiagem e de artesanato; roda de leitura; contação de histórias; higiene bucal; corte de cabelo; manicure massagem escalda-pés; educação financeira; educação no trânsito; e orientações sobre empreendedorismo (gestão e marketing). Além disso, haverá distribuição de mudas e de kits de higiene bucal e arrecadação de tampas plásticas.



Ao todo, mais de 15 cooperativas e seis instituições parceiras vão participar da ação, totalizando cerca de 500 voluntários. A expectativa é de que cerca de duas mil pessoas passem pelo local. O objetivo dos organizadores é desenvolver ações de responsabilidade social, colocando em prática os valores e princípios cooperativistas.

Já o palco da festa receberá atrações a partir das 9h, com aula de yoga. Em seguida, o local receberá atividades de fitdance, samba, charme, além de apresentação da Big Band da Cooperativa Unijazz Brasil (samba e jazz). O encerramento no palco, a partir das 15h30, será com a bateria da escola mirim Filhos da Águia, da Portela.

O presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita, falou sobre a inciativa. "São 14 anos em que o Movimento Dia de Cooperar promove diversas iniciativas transformadoras, contando histórias e apoiando o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Essencialmente, transformar a realidade das pessoas é um dos compromissos do movimento cooperativista."

Participarão, ainda, do evento os seguintes órgãos públicos e empresas: Coordenadoria Geral de Atenção Primária CAP 3.3, Detran.RJ, Fundação Leão XIII, Sebrae, Instituto Embelleze e Águas do Rio.