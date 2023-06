Operação combate furto de energia na Região dos Lagos

Rio - A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia elétrica em um bar e uma casa em Araruama, na Região dos Lagos. A operação foi realizada, nesta terça-feira (27), com apoio da Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).



Nos locais, as equipes encontraram ligações diretas na rede elétrica, sem passar por um aparelho de medição.



Após a retirada das irregularidades, os imóveis ficaram sem fornecimento de energia e os casos foram registrados na 118ª DP (Araruama).



Além de ser crime, as ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica.



Para denunciar o furto de energia, basta acessar https://www.enel.com.br/ ou o aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.