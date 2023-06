Lençol na rede aérea afeta circulação de trens da Supervia

Rio - Um lençol descartado na rede aérea da SuperVia, próximo à estação de São Cristóvão, Zona Norte do Rio, prejudicou a circulação dos trens e causou transtornos aos passageiros na manhã desta quarta-feira (28).



De acordo com a concessionária, técnicos constataram o incidente por volta das 7h e iniciaram o processo para retirar o lençol. Segundo a SuperVia, para que o fluxo de passageiros no sentido Central do Brasil (de maior movimentação no horário da manhã) não fosse ainda mais afetado, a concessionária precisou realizar algumas alterações na operação dos trens.



Com isso, os trens no sentido Santa Cruz (de menor movimentação de passageiros) não realizaram parada nas estações Praça da Bandeira, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier e Piedade, na Zona Norte.



O serviço de retirada do lençol foi concluído às 7h55, mas os intervalos no ramal ficaram irregulares até às 9h.



Em nota, a concessionária lamentou situações como essa e pediu a colaboração de toda a população para que respeitem as normas de segurança do sistema ferroviário.



A SuperVia disse, ainda, que realiza campanhas educativas, frequentemente, com o objetivo de orientar os passageiros.