Faixas da Linha Amarela são interditadas para manutenção até domingo

Rio - A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, iniciou, nesta segunda-feira (26), uma série de ações para manutenção preventiva da via. Até o próximo domingo (2), uma faixa em cada sentido da Linha Amarela ficará interditada, das 21h às 05h, entre a Cidade de Deus e a Maré, para serviço de varrição mecanizada. O serviço de drenagem dos rios também será realizado pela empresa durante esse período.



Ao longo da semana, a concessionária realiza ainda roçada nos trechos de Água Santa e Inhaúma e drenagem de calhas nos trechos da Cidade de Deus, Freguesia e Pechincha. Estes serviços serão executados das 9h às 17h, sem impacto ao tráfego.



As medidas fazem parte de um cronograma, que visa garantir melhores condições aos cerca de 120 mil motoristas que circulam diariamente pela rodovia.



Em todos os serviços, equipes de controle de tráfego da concessionária estarão na via para orientar os motoristas. O cronograma de manutenção poderá ser alterado devido condições climáticas.