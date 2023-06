Após duas semanas, mistério ronda furto de sino na Zona Norte

Rio - Quinze dias após o furto de um dos sinos da Paróquia Nossa Senhora do Bonsucesso de Inhaúma , na Zona Norte do Rio, nenhum suspeito foi preso ou identificado. A peça com mais de 25Kg de metal foi retirada da torre da igreja na madrugada do dia 13 de junho e, apesar de contar com um sistema de câmeras de segurança, não há nenhuma pista sobre os envolvidos ou o paradeiro do objeto. Procurado pelo, nenhum colaborador do local quis se manifestar.