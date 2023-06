Gleisi confirma que PT de São Paulo apoiará Boulos em 2024

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, se reuniu recentemente com a direção petista de São Paulo e confirmou que o partido apoiará Guilherme Boulos (Psol-SP) na disputa pela capital paulista em 2024. A deputada federal avisou que há um compromisso dela, do ministro Fernando Haddad e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o psolista.

Recentemente, Jilmar Tatto, secretário nacional de comunicação da sigla, demonstrou contrariedade com a aliança entre Psol e PT em favor de Boulos. Vereadores e figuras importantes da agremiação na capital paulista chegaram a debater uma carta para entregar a Lula, defendendo que os petistas tivessem um candidato próprio.



Porém, Gleisi se manifestou publicamente e deixou claro que o Partido dos Trabalhadores estaria com o psolista. Boulos também se posicionou, avisando que seguiria no PSOL e defendeu que o PT teria prioridade para indicar um nome a vice da sua chapa.



Com o conflito exposto ao público, Hoffmann se reuniu com a direção do PT em São Paulo para comunicar que a legenda cumpriria o acordo feito nas eleições de 2022. Ela ainda informou que as negociações realizadas no ano passado foram noticiadas pela imprensa, discutidas internamente e não houve qualquer manifestação contrária, ou seja, não é justo agora que tentem melar o que foi acordado.



A deputada federal mostrou pesquisas que Boulos aparece em primeiro lugar e com grandes chances de vitória, enquanto nenhum nome petista consegue passar dos 3% das intenções de voto, com exceção ao ministro Fernando Haddad, que não cogita sair do governo Lula.



A presidente do PT apresentou uma série de argumentos para comprovar que Boulos é o melhor nome para representar à esquerda nas eleições de 2024 em São Paulo. Ela informou que o partido indicará o vice da chapa e terá papel de destaque na criação do plano de governo.

Gleisi Hoffmann também garantiu que o partido dará recursos aos candidatos a vereador, porque o objetivo do partido é ter a maior bancada da capital paulista.