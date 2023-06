Polícia Federal prende Walter Delgatti Neto por descumprir medidas cautelares

A Polícia Federal prendeu na tarde desta quarta-feira, 28, o hacker Walter Delgatti Neto por descumprir medidas cautelares. Ele foi detido em São Paulo, segundo o advogado Ariovaldo Moreira. Entre as medidas, estava a não utilização da internet e redes sociais. De acordo com a PF, Delgatti Neto abriu contas de e-mail e fez compras pela internet. O caso teria ocorrido entre setembro e novembro do ano passado.

O hacker ainda teria criado contas em e-commerce e identificaram o uso de serviços de backup em nuvem. A PF ainda alega que os endereços fornecidos por ele são inexistentes.

Walter Delgatti Neto ficou conhecido por acessar e divulgar mensagens de procuradores da Operação Lava Jato. Ele chegou a ser preso em 2019, mas foi solto meses depois.



Em 2022, se reuniu com a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro e garantiu que poderia hackear o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Após o encontro, passou a prestar serviços para a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).