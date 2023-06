Lula recebe chanceler canadense Mélanie Joly

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quarta-feira, 28, a visita da ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, no Palácio do Planalto. Os dois conversaram sobre as agendas ambiental, de defesa e de comércio e investimentos entre os dois países.



De acordo com a Presidência da República, Lula e Joly concordaram sobre a necessidade de organizar missões de empresários com o objetivo de ampliar o potencial das relações comerciais e de investimentos entre Brasil e Canadá.



Em 2022, o comércio entre Brasil e Canadá totalizou US$ 10,56 bilhões, um aumento de 40,9% em relação a 2021, com superávit brasileiro de US$ 232,1 milhões. Entre os principais produtos exportados para o Canadá no ano passado estão ouro; alumínio; açúcar; produtos semiacabados, ferro e aço; produtos industrializados e café. Já as importações do Canadá, incluíram adubos ou fertilizantes químicos, cerca 72% do total; produtos industrializados; aeronaves e químicos.



Na conversa, o presidente e a chanceler também abordaram a agenda ambiental, a Cúpula da Amazônia e o compromisso definido nas conferências do clima das Nações Unidas (COP) sobre contribuições dos países ricos à preservação ambiental nos países de grandes florestas, além da possibilidade de ampliação dos investimentos canadenses no setor de energias renováveis no Brasil.



“A ministra ressaltou características comuns entre Brasil e Canadá, ambos grandes produtores de alimentos e de energia, com grandes florestas e interessados na melhoria das condições de vida das populações indígenas”, informou a Presidência.



Lula e Joly conversaram ainda sobre o Haiti e a necessidade de unir esforços de diversos países em prol do fortalecimento da segurança e das instituições no país caribenho.



Durante a reunião, a ministra transmitiu ao presidente Lula o convite, feito pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, para uma visita ao Canadá. O presidente brasileiro retribuiu o convite a Trudeau.



Mélanie Joly está no país para a quarta reunião do Diálogo de Parceria Estratégica Brasil-Canadá, principal mecanismo de cooperação entre as nações. Na terça-feira (27), ela esteve no Palácio do Itamaraty, em encontro com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ocasião em que assinaram um amplo acordo de cooperação na área da defesa.



Ainda há processos de diálogo e cooperação bilateral em educação; ciência, tecnologia e inovação; assuntos militares e energia e mineração.