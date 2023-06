Evento celebra o Dia de Cooperar no Parque de Madureira

Rio - A Comlurb e o Parque de Madureira se unem para celebrar o Dia de Cooperar, ação voluntária nacional para promover a cultura da cooperação, em Madureira. A Comlurb dará apoio ao evento, no próximo sábado (01), com uma operação especial de limpeza na Praça do Samba, no Parque de Madureira.

Na ação serão ofertados à comunidade atendimentos e diversos serviços voluntários, além de atividades com temas ligados à cultura, educação, responsabilidade socioambiental, saúde, esporte e lazer. Também estarão participando do evento Renato Sorriso e o Grupo Chegando de Surpresa, garis que usam música nas ações de conscientização.

A Companhia contará com o apoio de 12 garis e vai disponibilizar dez contêineres de 240 litros e dez caixas metálicas de 1.200 litros, em todos os pontos de festa, para garantir que os frequentadores possam fazer o descarte de seus resíduos de forma ordenada e correta.