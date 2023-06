Pacheco diz que 'suposta' dificuldade do governo no Congresso 'inexiste'

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quarta-feira, 28, que não existem problemas para o governo no Congresso. Ele mencionou projetos do Executivo que foram aprovados ou estão avançando, como a nova regra fiscal e a reforma tributária.



"Uma demonstração muito clara de que essa suposta dificuldade do governo no âmbito do Congresso Nacional, em especial do Senado Federal, ela inexiste", declarou o Pacheco.



"O exercício de poder feito exclusivamente para poder se ter mais poder, sem pensar no coletivo, e sem pensar na evolução do nosso país seria muito egoísta, e muito antirrepublicano, para não dizer outra coisa, nesse momento no país", disse o presidente do Senado.



Pacheco falou em Lisboa, em Portugal, onde é realizado o Fórum Jurídico do Instituto de Direito Público (IDP). A instituição é ligada ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes.