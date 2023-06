Niterói e seus 450 anos do ponto de vista da criançada

A Casa Escola Golfinho Feliz, em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói, como acontece anualmente neste período, vai realizar a sua “Festa Regional” ao homenagear diferentes locais do país. E o tema escolhido para 2023 será “Niterói e seus 450 anos”. O evento será neste sábado (1º/7), das 14h às 18h, na sede do Centro Educacional de Niterói, na Rua Itaguaí, 173.



O local vai ganhar estações temáticas, que vão trazer as praias, a gastronomia, a pesca, o Campo de São Bento, as comunidades e o patrimônio histórico e arquitetônico do município. A decoração, com adereços e instrumentos feitos a partir de sucata, será assinada pelos cerca de 100 alunos da escola - crianças entre 1 ano e meio e 6 anos, orientadas pelos professores e diretores do Golfinho Feliz, Luana Poubel, Cristiane Nascimento e Angelo Morse.



O repertório promete colocar a turminha para dançar ao som niteroiense autêntico de Cláudio Zolli, Dalto e ao ritmo da animada Sinfônica Ambulante.



Haverá ainda brinquedos para a criançada e um espaço batizado como “Rir é um ato de resistência”, para celebrar os talentos artísticos da cidade, sobretudo o saudoso ator niteroiense Paulo Gustavo.



Em anos anteriores, o evento já retratou o Pantanal, Parintins, Olinda, Bahia, Minas Gerais, entre outros locais do Brasil.