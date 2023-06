Projeto gratuito de esterilização de animais retorna ao Complexo do Maracanã a partir de julho

Rio - O ônibus Castramóvel, do Programa RJPET, retorna à Zona Norte do Rio de Janeiro através de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, e a Secretaria de Estado de Esporte. O projeto, que oferece serviço gratuito de esterilização de cães e gatos, será sediado a partir de 3 de julho, no Parque Aquático Júlio Delamare, e funcionará das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) por um mês.



Os agendamentos para castrações devem ser realizados exclusivamente pelo site do programa: rjpet.com.br. Os protetores podem agendar até oito castrações mensais e tutores, um animal por mês. O projeto conta com aproximadamente 25 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares. Todo o procedimento leva no mínimo 40 minutos.



“Trazer a política de proteção e bem-estar animal para a Secretaria de Estado de Saúde demonstra a importância que o Governador Cláudio Castro tem com essa pauta. Esse serviço é o começo de um conjunto de programas que serão realizados nessa área”, ressalta o secretário de Estado de Saúde, Doutor Luizinho.



A Subsecretária de Proteção e Bem-Estar Animal, Camila Costa, orienta em relação às clínicas particulares conveniadas ao programa de castração. “Caso a pessoa não possa comparecer ao Castramóvel, ela tem a opção no site de marcar o procedimento em uma clínica veterinária mais próxima de sua casa. O procedimento é o mesmo”, disse Camila, lembrando que os endereços de todas as clínicas credenciadas podem ser consultados no site.



Desde o seu lançamento em dezembro de 2021, o Castramóvel já realizou 270 mil castrações, que contribuem para evitar a reprodução descontrolada e consequentes problemas de saúde e comportamentais. Além disso, a castração também ajuda a diminuir a incidência de doenças, como o câncer de mama e as infecções uterinas em fêmeas.



“Esse é considerado um dos maiores programas itinerantes e gratuitos de castração e certamente um apoio extremamente importante não só para os animais, mas também para o trabalho de todos os protetores. Estamos muito felizes em apoiar esta iniciativa aqui no Complexo do Maracanã, no Parque Aquático Júlio Delamare. Por meio dessa iniciativa o Governo do Estado, a Secretaria de Saúde e a Subsecretaria de Bem-Estar Animal estão conseguindo reduzir riscos e tratar dos pets em todas as regiões do Rio. Quem tem seu pet, essa é a hora de cuidar”, afirmou o secretario estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.



Importância da castração



De acordo com o veterinário do RJPET, Felipe Silveira Moreno, uma gata não castrada pode gerar cerca de 12 filhotes por ano, com uma média de dois a seis filhotes por gestação. Já no caso das cadelas, segundo o veterinário, é possível estimar um número de oito filhotes por ano, considerando que a fêmea entra no cio a cada seis meses.



“O procedimento reduz os riscos desses animais apresentarem doenças reprodutivas. No caso das fêmeas (cadelas e gatas), evitamos infecção do útero (piometra), gravidez psicológica, tumores de mama, estresse durante o cio. Já nos machos, diminuímos as possibilidades de apresentarem tumores de testículos e próstata, doenças sexualmente transmissíveis, fugas, agressividade e marcação de território”, esclarece o veterinário.