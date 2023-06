Sete criminosos foram presos em ação da PM na comunidade do Tamanco, no Jardim Paraíso

Policiais militares do 21º BPM realizaram uma ação contra o tráfico de drogas na comunidade do Tamanco, no Jardim Paraíso, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Sete criminosos foram presos em flagrante.



Segundo detalhes da ocorrência, os suspeitos que foram detidos tentaram fugir da equipe, mas acabaram capturados. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.



Ao todo, dois fuzis, um rádio transmissor e material entorpecente foram apreendidos.



A ocorrência foi registrada na delegacia da região.