Especialistas explicam o encolhimento da cidade do Rio após divulgação do Censo 2022

DIA, especialistas apontam que a queda no número da população está relacionada à falta de avanço econômico. Rio - Dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28) indicam uma diminuição populacional na cidade do Rio de 1,72% em comparação ao último levantamento, realizado em 2010. De acordo com a pesquisa, houve uma perda de mais de 100 mil moradores na capital. Ao, especialistas apontam que a queda no número da população está relacionada à falta de avanço econômico.

O economista Fernando Mattos, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF), explicou que a cidade do Rio de Janeiro perdeu um grande poder econômico nos últimos 20 anos, comparando com outros estados do país. Para ele, o número da população varia de acordo com a fase econômica do local.

"A diminuição não está só relacionada com segurança. O Rio de Janeiro, com a herança do passado que deixou de ser a capital, vem perdendo muita posição econômica no Brasil. Nas últimas duas décadas isso se acentuou. Essa perda de dinamismo econômico tem impactado fortemente na queda da população. Pode ver que a capital e a Região Metropolitana perderam muitos habitantes. São pessoas que vão embora da cidade em número maior das que chegam, também considerando as que nascem e morrem", destaca.

Segundo Mattos, o estado do Rio teve o pior desempenho econômico dentre todos os estados brasileiros nos últimos 12 anos. Isso contribuiu, de acordo com ele, para diminuir a procura de emprego por moradores de outras regiões no estado. Levando em conta os municípios, o docente destaca cidades da Região dos Lagos e Maricá, na Região Metropolitana, como locais mais procurados atualmente.

"Chega uma hora que a economia paga o preço. Sem infraestrutura e condições de vida, as empresas vão embora. Sempre, ou quase sempre, a trajetória da população está relacionada ao sucesso ou fracasso da economia", completou.



Capital apresentou processo de envelhecimento

Para o diretor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Social, Marcelo Neri, a cidade do Rio tem uma menor atratividade econômica para quem a procura atualmente. Os moradores vão envelhecendo e os jovens, que estão buscando emprego, pesquisam em municípios mais atrativos.

"Quando olhamos o ranking de cidades, nós podemos ver que as cidades onde a população está crescendo mais são cidades atrativas. Sinop, no Mato Grosso, Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O desempenho econômico do Rio não vem sendo bom nos últimos anos. Há poucos fluxos migratórios. Eu acho que essa atratividade econômica é menor no Rio. Nós fomos a capital do país. São coisas que vão perdendo força ao longo do tempo. Reflete as atratividades e a qualidade de vida também", disse Neri.

O economista ainda destacou que os jovens, que movimentam a economia, procuram futuros mais promissores.

"De outro lado há uma questão demográfica de taxa de fecundidade para além da migração. O município é o local que tem maior proporção de idosos e não temos uma população econômica ativa tão forte. O Grande Rio tem uma terceira idade maior e há um processo de envelhecimento. Por um lado, isso demonstra sinais econômicos preocupantes. Não estamos fazendo reformas econômicas e as perspectivas futuras não são promissoras", avaliou.



Os dados do Censo 2022 registraram que o Rio de Janeiro está entre as cinco cidades que mais perderam habitantes. Completam o ranking: Fortaleza (-1%), Salvador (-9,6%), Belo Horizonte (-2,5%) e Recife (-3,2%).

Segundo o diretor de Geociências do IBGE, Claudio Stenner, a redução do número de habitantes nas metrópoles é algo inédito no país e tem relação com o esgotamento territorial dos municípios.

"Muitas vezes o município núcleo da metrópole, daquela concentração urbana, perde população, mas as cidades vizinhas ganham. Isso tem a ver com o espalhamento do tecido urbano para além dos limites municipais. Isso quer dizer que há expansões novas, até pelo esgotamento de área desse município. É uma parte importante da explicação desse fenômeno", destaca.

Apesar dos números, a Cidade Maravilhosa é a segunda mais populosa do país, ficando atrás apenas de São Paulo. Em 2010, data do último Censo do IBGE, o município do Rio contava com 6.320.446 moradores. Agora, a cidade passou a ter 6.211.423. Uma redução de 109.023 pessoas, ou 1,7%.



Já em todo estado do Rio, o número de habitantes chega a 16.054 milhões. Enquanto em 2010, a população era de 15.989 milhões.