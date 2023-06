Homem é preso por matar a esposa em Mesquita

Homem é preso por matar a própria esposa em Mesquita, na Baixada Fluminense.



Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram quando a vítima deu entrada em uma unidade de saúde com ferimentos provocados por golpes de faca, em maio deste ano.



Durante as diligências, os policiais comprovaram que o autor dos golpes seria o próprio marido da mulher.



O homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado e preso por feminicídio.