Dia do Orgulho em Meriti celebra diversidade e união nesta sexta (30)

Nesta sexta feira (30), o Centro Cultural Meritiense recebe o Dia do Orgulho LGBTI+. Evento faz parte do cronograma do Estado para o mês, onde serão abordados os quatro principais eixos aos quais a população destinada tem a maior dificuldade: Educação, Saúde, Trabalho e Assistência Social (Direito e Cidadania).



O evento que começas às 17h, reunirá as mães da resistência, concurso Mis e Mister LGBTI+, seminário do Rio Sem LGBTIFOBIA, atrações culturais, participação da cantora Claudia Duque, Bernardo Seixas, Mr. Trans Sudeste.



Estarão presentes a ONG organizadora a CDB Casa dos Direitos da Baixada.



A presidenta da ONG, Angélica Oliveira comenta: “O evento está lindo. Vamos fechar o mês do orgulho, um ato histórico em nossa cidade. O intuito da festa é batalhar por reconhecimento de diretos e igualdade familiar”.



O centro Cultural Meritiense fica localizado na Praça dos Três Poderes, Vilar dos Teles, em São João de Meriti.