Resende vence a terceira seguida na A2 e encosta no G4

O Resende venceu o Artsul por 3 a 1 nesta quarta-feira (28) no Estádio do Trabalhador, e emplacou a terceira vitória seguida na Série A2, a segunda divisão do Campeonato Carioca. Os gols alvinegros foram marcados por Alex Sandre, Kaique e Bismark. Zé Felipe anotou para os visitantes.



O Gigante do Vale conseguiu abrir o placar em um golaço de Alex Sandre aos 17 minutos do segundo tempo. Os visitantes empataram aos 35 minutos. Aos 46, Kaique marcou o segundo do Resende. Bismarck entrou em campo aos 47 minutos e, dois minutos depois, anotou o terceiro.



Com o resultado, o Gigante do Vale subiu para a sétima colocação, com nove pontos, ficando a dois do G4, mesmo com duas partidas a menos. Na próxima rodada, o Alvinegro visita o Olaria, quarta-feira, dia 5 de julho, às 14h45, na Rua Bariri.