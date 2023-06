Praça Mauá terá posto de imunização contra gripe e covid-19

Rio - A Praça Mauá irá receber, nesta quinta-feira (29), das 8h às 14h, um ponto de vacinação itinerante, próximo à estátua do Barão de Mauá, no Centro do Rio. As vacinas disponibilizadas serão contra gripe e covid-19. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tem como objetivo ampliar o acesso à vacinação, levando os imunizantes a locais de grande circulação de pessoas.



Durante a ação, as equipes da SMS vão orientar as pessoas que estiverem no local sobre a importância de completar o esquema vacinal contra os vírus, além de tirar dúvidas sobre a imunização. Para se vacinar, os interessados devem apresentar um documento de identificação. Podem receber a dose de reforço bivalente contra covid-19 todas as pessoas com 18 anos ou mais. Já a vacina da gripe está disponível para a população a partir dos seis meses de idade.



Nos últimos dois dias foram montados outros pontos de vacinação itinerantes na região do Centro da cidade, como na estação da SuperVia na Central do Brasil, que em dois dias de aplicação contabilizou 1.765 doses aplicadas. A imunização também ocorreu na Rua Bella, Jucerja, Biblioteca Parque e Circo Voador.