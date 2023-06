Venda Velha recebe Gabinete Itinerante do deputado estadual Valdecy da Saúde nesta quinta (29)

Nesta quinta-feira (29), o deputado estadual Valdecy da Saúde irá dar continuidade ao projeto Gabinete Itinerante no bairro Venda Velha, em São João de Meriti.



A ação é uma iniciativa para que a população possa falar diretamente com o parlamentar sobre suas necessidades e por consequência, abrir o caminho para as devidas soluções.



O atendimento acontecerá às 8h, na Rua Arthur de Menezes, esquina com a Rua João de Deus de Menezes, nº 142, onde a van do parlamentar estará posicionada.