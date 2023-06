Abastecimento de água será interrompido em seis bairros de Meriti nesta quinta (29)

Seis bairros de São João de Meriti poderão sofrer com a falta de água nesta quinta-feira (29). Isso porque a Águas do Rio fará uma manutenção programada no sistema de bombeamento da Baixada e na Estação Elevatória de Água do Jardim Meriti.



Em São João de Meriti, os bairros Jardim Metrópole, Vila Rosali, Vilar dos Teles, Venda Velha, Parque Araruama e Jardim Sumaré (partes), serão afetados.



Durante este período, a concessionária orienta que os clientes comerciais e residenciais reservem água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias.



A concessionária informou que o abastecimento será normalizado, de forma gradativa, após o término das atividades, previsto para ser concluído a partir das 18h do mesmo dia.