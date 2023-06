PF mira quadrilha especializada em aplicar golpes no INSS

Rio - A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a operação Quarteto Fantasma, que tem o objetivo de desarticular uma quadrilha de estelionatários especializada em dar golpes no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Segundo a PF, a organização desviou cerca de R$ 1,5 milhão dos cofres públicos.



Na ação, agentes da Força-Tarefa da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários cumprem cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em residências localizadas nos municípios de São João de Meriti, na Região Metropolitana, e em Três Rios, no Sul Fluminense.



De acordo com as investigações, a organização criminosa coletava diversos benefícios previdenciários fraudulentos, principalmente a pensão por morte e também aposentadoria. Para isso, a quadrilha usava documentos falsos.



O grupo coletava dados e cadastros de pessoas falecidas para obter, ilicitamente, benefícios previdenciários, como a pensão por morte. Além disso, eles abriam uma conta em um banco qualquer e, com o uso de documentos falsos, eram realizados empréstimos consignados no valor máximo permitido pelo banco.



Além de fraudar pensões, a quadrilha também viabilizava concessões ilícitas de aposentadorias, onde incluía-se acréscimos indevidos de tempo para fins de aposentadoria.



Os investigados responderão pelos crimes de estelionato previdenciário, falsificação de documento público, uso de documento falso e organização criminosa. Somadas, as penas podem alcançar até 26 anos e 8 meses de reclusão.