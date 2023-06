Prefeitura entrega o Selo Niterói Cervejeiro para a Malteca

A Cervejaria Malteca é mais uma a conquistar o Selo Niterói Cervejeiro. A fabricante de cerveja de Jurujuba, na Zona da cidade, recebeu a chancela da Prefeitura de Niterói nesta quarta-feira (28). A Malteca agora faz parte do grupo de oito cervejarias que receberam o selo. A cerimônia de entrega aconteceu na sede da empresa.





O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, disse que foi várias vezes ao espaço, onde é a fábrica da Malteca, quando ainda era uma fábrica de sardinhas. "Fico orgulhoso em ver que o local foi revitalizado e que está sendo usado para fabricar uma bebida de alta qualidade. As fábricas de cerveja têm potencial para atrair o turismo. A Malteca é agora mais uma das atrações turísticas de Niterói. Temos um roteiro que permite ao turista passar o dia visitando fábricas de cervejas em Niterói”, comemorou Bagueira.







O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, explicou que o projeto do Selo Niterói Cervejeiro é desenvolvido desde 2017, dentro do Plano Estratégico Niterói que Queremos, com o objetivo de identificar as demandas do setor. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é responsável pelo diálogo com o movimento intersindical, com as secretarias municipais, com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de janeiro (Firjan) e com a Universidade Federal Fluminense (UFF).







“É muito importante darmos essa certificação do Niterói Cervejeiro. São cervejarias de alta qualidade que atendem a uma lista de cerca de 50 requisitos estabelecidos pelas nossas secretarias junto com a Firjan e a UFF. Estamos desenvolvendo um circuito cervejeiro com padrão para disputarmos a preferência de turistas e amantes da bebida com outras cidades”, destacou o secretário.







A subsecretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Lindalva Cid, que preside o Selo Niterói Cervejeiro, diz que, além das fábricas, o selo também apoia parcerias para a distribuição das bebidas em pontos de gastronomia da cidade.







“São hoje 86 estabelecimentos que foram conquistados porque as cervejarias entenderam a lei que criou o selo. São empresários com um olhar especial para a preservação do patrimônio, como a revitalização da fábrica onde funciona a Malteca, e para questões de sustentabilidade. É um projeto que vai além dos ganhos econômicos”, afirmou Lindalva Cid.







Dona da cervejaria Malteca, Tatiana Ferreira comemorou a conquista da chancela. Para a empresária, o Selo Niterói Cervejeiro vai dar maior visibilidade para os rótulos que fabrica. Ela esteve no início do mês em Portugal levando a Malteca, a convite da cidade irmã de Braga, a partir de acordo com a Prefeitura de Niterói.







“Eu gosto muito de uma frase que diz: Sonho que se sonha só, é somente um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Então, eu gostaria de agradecer a minha equipe, que sonhou junto comigo e tornou isso realidade”, disse Tatiana Ferreira.







Participaram da entrega da chancela para a cervejaria o vice-prefeito Paulo Bagueira; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite; a subsecretária da pasta, Lindalva Cid; o subsecretário Igor Baldez; o secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson Oliveira Figueiredo; o presidente da Fundação de Artes de Niterói (FAN), Fernando Brandão; e a secretária de Conservação e Serviços Públicos Dayse Monassa.







Selo Niterói Cervejeiro – O selo foi criado pela Prefeitura para estimular a abertura e valorizar as fábricas artesanais na cidade. Niterói tem 78 estabelecimentos ligados à produção e distribuição de cerveja artesanal, entre cervejarias, bares cervejeiros e feiras, segundo levantamento do Programa de Desenvolvimento dos Projetos Aplicados, convênio entre a Prefeitura e a UFF. A cidade também conta com 7 fábricas de cerveja, 4 fábricas em processo de registro, 32 cervejarias ciganas, 19 bares cervejeiros, 5 associações cervejeiras, 3 startups de bebidas artesanais e 2 coletivos cervejeiros. Esses estabelecimentos empregam, aproximadamente, 600 pessoas entre empregos diretos e indiretos.







Para receber o selo, os interessados devem fazer solicitação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e passam, a partir daí, por avaliação de uma comissão formada por representantes das secretarias municipais de Cultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Urbanismo, Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), UFF e Firjan. Mais de 50 itens são levados em consideração na avaliação. Na lista de exigências, estão uma política de não agressão ao meio ambiente no processo de fabricação e tratamento dos resíduos produzidos.







Portal de Serviços – O Selo Niterói Cervejeiro pode ser solicitado e revalidado diretamente no Portal de Serviços de Niterói. Desta forma, pessoas ou empresas produtoras de cerveja têm mais agilidade e facilidade na solicitação e no tempo de resposta do serviço.







Para disponibilizar o serviço no Portal, a equipe da Subsecretaria de Modernização da Gestão, vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), promoveu melhorias de fluxo para as solicitações com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Seden). Com esta transformação digital, o formulário de solicitação está mais organizado, com linguagem simples, informações mais completas sobre o serviço. O cidadão ainda pode acompanhar e avaliar o atendimento no site. Além disso, todos os processos internos para atender a demanda são 100% eletrônicos.







“Niterói já é uma cidade reconhecida por ter um Polo Cervejeiro potente, com cervejas saborosas e de qualidade. Este selo é um reconhecimento e um estímulo para que os produtores desenvolvam as melhores práticas na fabricação. Desburocratizamos ainda mais este serviço disponibilizando a solicitação online. É mais rápido e mais econômico para o cidadão, que nem precisa sair de casa”, ressaltou a secretária de Planejamento, Ellen Benedetti.



O Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói pode ser acessado no endereço https://servicos.niteroi.rj.gov.br.