Saúde de Niterói realiza capacitação sobre Gripe Aviária

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, promoveu, um treinamento sobre Gripe Aviária para os seus profissionais. A medida ocorreu como forma de prevenção, após o registro de casos de aves silvestres migratórias infectadas com o vírus no estado do Rio de Janeiro. Até o momento, não há registro de casos em humanos e de ave infectada em Niterói.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, a Prefeitura monitora o cenário da doença diariamente.



“A Secretaria de Saúde criou um grupo de trabalho estabelecendo o fluxo de prevenção, atendimento e acompanhamento do cenário da Gripe Aviária. O grupo envolve profissionais da Saúde, Defesa Civil e Guarda Ambiental. Além disso, as unidades de saúde já estão orientadas sobre assistência à população e as medidas a serem tomadas em caso do aparecimento da doença”, afirmou a secretária.





O chefe do CCZ, Fábio Villas Boas, explicou o treinamento. “O objetivo do encontro foi capacitar a equipe de Educação em Saúde e os coordenadores do trabalho de campo, permitindo que o assunto possa ser replicado para todo o quadro de funcionários do CCZ e incorporado na rotina da equipe”, destacou Fábio Villas Boas.





O CCZ orienta a população para que evite o contato com aves silvestres. No caso de encontrar com uma ave doente ou morta, é importante que as pessoas entrem em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) pelo número 153.