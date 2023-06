Festa de São Pedro em Niterói terá missa campal, barqueata e atrações

A cidade de Niterói vai encerrar o mês de junho com a tradicional festa de São Pedro, em Jurujuba. A Prefeitura preparou um calendário de eventos e atrações em diversas regiões da cidade. A programação será divulgada, gradativamente, pelos canais da prefeitura. Nesta quinta-feira (29), acontece a tradicional Festa de São Pedro que começa com a alvorada, às 5h, e terá missas às 6h, na capela, e às 9h (campal) com a benção das chaves.

A partir das 10h haverá a procissão terrestre, seguida da procissão marítima (barqueata) que está marcada para às 11h. A programação se estende ao longo do dia e conta com barraquinhas de comidas e artesanatos, shows e outras atrações, como a quadrilha do 60UP, projeto da Prefeitura de Niterói, a partir das 17h. Os eventos são organizados pela Igreja de São Pedro, em Jurujuba, em parceria com a Prefeitura de Niterói e outros apoiadores.



A festa de São Pedro acontece ainda, no mesmo dia, no bairro da Ponta D´Areia, onde fica o famoso Mercado de São Pedro. O entorno recebeu obras de melhorias e, após quatro meses, as intervenções estão na fase final. O local já recebeu ampliação da rede de drenagem, demolição das calçadas com implantação de meio-fio, pavimento rígido em concreto e colocação de pedras portuguesas. O mercado conta com 39 boxes e sete restaurantes no segundo andar e recebe pessoas de diversos lugares que vão em busca de peixes, frutos do mar frescos e comida boa.





Festas Típicas – Durante este final de semana e até o início de agosto, a Prefeitura de Niterói tem eventos marcados por todas as regiões da cidade. A programação será divulgada, de forma gradativa, com as atrações. As festividades tem parceria da Secretaria de Governo (Semug), por meio das Administrações Regionais, da Fundação de Arte de Niterói (FAN), da Coordenadoria Geral de Eventos (CGE) e da Neltur.





A secretária Municipal de Governo, Rubia Secundino, destaca que as administrações regionais organizam os eventos de forma descentralizada pelos bairros da cidade.





“As Administrações Regionais já fazem parte do dia-a-dia dos moradores dos bairros. Esses eventos são muito importantes e ajudam a promover o lazer e a integração da população nas diversas regiões da cidade”.





Nesta quinta-feira (29), a festividade começa com o Dia de São Pedro, em Jurujuba, que terá show de Wallace Araújo, além do DJ Chey Bombs. Durante o final de semana, as atrações ficam a cargo de DJ Sérgio Feijó, Banda VVG, Bruninho, DJ João Almeida, Lekolé (infantil), Maiara Cobosky, Forró Informal e DJ Tony, na Avenida Carlos Ermelindo Marins.





Nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, acontece a festa na Praça João Batista Petersen Mendes, em Camboinhas. Na sexta (30), haverá apresentação do DJ Darvyn Orlan e Banda Maurício Paraxaxar, das 17h às 23h. No sábado (1), será a vez do DJ Tony, Lamparão e show do Mullato, 15h às 23h. Para encerrar, no domingo (2), terá apresentações de Violúdico, Duka Santos, Brasilia e DJ Darvyn Orlan, das 15h às 22h.





Para os próximos finais de semana, estão programadas festas na região da Engenhoca e Tenente Jardim, nos dias 7 e 8 de julho. No Barreto, a festividade acontece nos dias 15 e 16. Neste mesmo final de semana, acontecem ainda festas em Santa Rosa, na Praça do Largo do Marrão, e no Engenho do Mato. No último final de semana de julho, a programação está prevista para acontecer na Praça Dom Orione, em São Francisco.





As festividades vão se estender até o mês de agosto quando estão previstas festas nas regiões do Fonseca, Largo da Batalha e Pendotiba.





Inclusão - O Solar do Jambeiro recebe o “Arraiá da Feira Atípica”, neste domingo (2), a partir das 9h. Desenvolvido pela Casa Atípica, o arraial integra instituições de Niterói voltadas para pautas de pessoas com deficiência (PCDs). O projeto é uma maneira de abrir oportunidade para familiares ou PCDs exporem produções artesanais e gerarem renda. Além da feirinha, o evento vai oferecer brincadeiras típicas para todas as idades. Na programação musical está a apresentação do cantor Léo Castro, voltado para o público infantil, que mistura ritmos nordestinos e músicas autorais. O Solar do Jambeiro fica na Rua Presidente Domiciano, 195 – Ingá.