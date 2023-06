Militares da Colômbia encerram buscas pelo cão Wilson, herói em resgate de crianças na selva colombiana

Colômbia - As Forças Militares da Colômbia encerraram as buscas pelo cão Wilson, que ajudou a procurar quatro crianças indígenas na selva colombiana vítimas de um acidente aéreo. A informação foi dada ao canal de notícias colombiano "Caracol", na quarta-feira (28).



O cachorro é um pastor belga de seis anos e está perdido na floresta há semanas. No dia 14 de junho, ele chegou a ser encontrado pelos militares, mas se assustou e fugiu pela mata.



O cão Wilson era procurado por aproximadamente 100 pessoas. As buscas contaram com militares e indígenas, que espalharam comida pela floresta para que o cachorro pudesse se alimentar.



O comandante de operações especiais das Forças Armadas afirmou que todos os recursos foram utilizados e que "não poupamos esforços, usando todas as capacidades humanas e tecnológicas", relatou à rede Caracol.



Na última segunda-feira (26), ele já havia informado que seria improvável que resgatar Wilson.



"Wilson é um símbolo de um membro das Forças Armadas que não regressou depois de uma missão. Honraremos ele e todos os cães que perderam a vida protegendo os colombianos", afirmou Sánchez.



Entenda o caso

As crianças estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio e levou à morte de três adultos. Um dos três corpos encontrados é da mãe dos jovens. Outra vítima é um dos líderes da comunidade indígena.



O acidente ocorreu na província de Caquetá, localizada ao sul da Colômbia.



A aeronave que caiu era do modelo Cessna 206, decolou de Araracuara e tinha como destino a cidade de San Jose del Guaviare. Pouco depois da decolagem, o piloto informou ao centro de controle que estava com problemas no motor do avião e emitiu um alerta de socorro antes do veículo sumir dos radares.



O caso teve grande repercussão na Colômbia e há dias se especulava se as crianças seriam encontradas com vida, já que apenas os corpos dos três adultos haviam sido localizados.



As crianças foram encontrados com vida no dia 9 de junho após 40 dias desaparecidas na selva colombiana.



As autoridades acreditam que Wilson acompanhou as crianças em algum momento durante o tempo que elas estavam desaparecidas. Uma delas relatou que encontrou o cachorro e brincou com eles por um tempo, mas depois se perdeu na mata.