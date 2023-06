Em Niterói, Coral Avós do Canto vai fazer apresentação junina amanhã

O coral Avós do Canto, nesta sexta-feira (30), vai fazer uma apresentação com tema junino na Sala de Cultura Leila Diniz, no Centro de Niterói. Realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal do Idoso (SMI), o evento é gratuito e está marcado para às 14h.





O secretário municipal do Idoso, José Antônio Fernandez (Zaf), convida todos para participarem do evento.



“A nossa intenção é permitir uma interação entre os grupos e levar muita música boa a todos os espectadores. Além disso, como pasta voltada às pessoas com mais de 60 anos, nossa intenção é fazer com que os idosos possam sair de casa, conversar, conhecer pessoas novas... Nosso objetivo principal é dar a eles qualidade de vida, pela socialização e pela música”, explica o secretário.







O grupo Avós do Canto é uma iniciativa do projeto 60UP, da SMI. O coral ensaia às quartas-feiras, das 15h às 16h, na Sociedade Fluminense de Fotografia. O maestro Leandro Campanate convoca todos para fazerem parte do grupo.







“Não precisa saber cantar! Só precisa gostar de cantar!”, afirma o maestro.





Organizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da SMI, o projeto 60 Up oferece gratuitamente aos idosos da cidade atividades como ginástica, dança de salão, canto e passeios. O projeto está disponível em diversos pontos da cidade.