PRF diz que página oficial foi hackeada em postagem sobre 'vaquinha' de Bolsonaro

O perfil oficial da Polícia Rodoviária Federal, em Sergipe, fez um pedido para a população contribuir a "vaquinha" do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 29. A postagam ficou cerca de quatro horas ativa no Instagram e contava com uma chave pix e QR Code. Em nota oficial, a PRF afirma ser vítima de um ataque hacker e esclareceu que "não pede doações de qualquer espécie a pessoas públicas ou políticos".

Nota de esclarecimento – Ataque hacker no perfil oficial da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe pic.twitter.com/9AUJbql9C6 — PRF Brasil (@PRFBrasil) June 29, 2023

Com quase 30 mil seguidores, a página da PRF sergipana havia desativado os comentários da publicação. No entanto, nem o QA Code ou chave estavam ativas. Ao tentar usar qualquer uma das alternativas, a plataforma Pix alerta que o "código não está ativo" e pede para entra em contato com o destinatário do pagamento. O número oferecido também era diferente do divulgado pelos seguidores de Jair Bolsonaro.

"A equipe da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe decidiu colaborar com a causa do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, acreditamos que ele ainda tem sua cidadania brasileira e merece todo nosso apoio como pátria! Se você concorda, ajude-nos com pix de qualquer valor, todo dinheiro sera restituído para ele!", afirmava a publicação.

Publicação da PRF de Sergipe com o pedido de arrecação para 'vaquinha' de Bolsonaro Reprodução/Instagram

Julgamento no TSE

Desde a noite da última sexta-feira, 23, bolsonaristas tem incentivado campanha de "vaquinha" para levantar dinheiro para pagamento de multas judiciais, sob a justificativa de que o ex-presidente é vítima de "assédio judicial" e que precisa de ajuda para quitar "diversas multas em processos absurdos".

Desde que retornou ao Brasil em março, após período nos EUA, Bolsonaro tem encarado a justiça para esclarecer falas durante a campanha presidencial de 2022. Nesta quinta-feira, 29, ele terá a terceira e, talvez, última sessão de um julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível por oito anos. Bolsonaro é acusado atacar às urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores em Brasília no ano passado.