Homem é agredido por populares após tentativa de estupro na linha do trem

Rio - Um homem foi preso após tentar estuprar uma mulher na linha do trem em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste, nesta quarta-feira (28). A vítima chegou a sofrer abusos, mas foi ajudada por pessoas que passavam pelo local, enquanto o suspeito foi agredido e contido até a chegada da Polícia Militar.



De acordo com a corporação, agentes do 40ºBPM (Campo Grande) atenderam a ocorrência e encaminharam os dois para o Hospital Municipal Rocha Faria (HMRF), onde o homem ficou preso sob custódia. O caso foi registrado na 35ªDP (Campo Grande).



Segundo a Polícia Civil, a vítima, que teve a identidade preservada, relatou que estava na estação de trem de Senador Vasconcelos quando foi abordada pelo homem que se identificou como miliciano, simulou estar armado e a fez caminhar pela linha do trem.



No caminho, o suspeito olhou os documentos da vítima, a segurou pelo braço e passou a mão nos seus seios e bunda, além de tentar tirar sua calça, quando uma terceira pessoa viu a situação e começou a gritar. Ainda assim, o homem continuou a caminhar com a vítima, mas outras pessoas chegaram no local e a mulher conseguiu correr.



Em seguida, populares agrediram o suspeito que ficou caído no chão com o rosto ensanguentado até a chegada da PM. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



Procurada, a SuperVia informou que se solidariza com a vítima e lamenta o caso. A concessionária esclarece que a segurança pública dentro do sistema ferroviário é atribuição do Poder Público, conforme contrato de concessão.



"As autoridades policiais atuam nos trens, estações e ao longo da via férrea - no caso do sistema ferroviário, através do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFER). Os agentes de controle da concessionária não têm poder de polícia para atuar na prevenção ou coerção de ações de natureza criminal", disse em nota.



A concessionária relatou ainda que atua em parceria com as forças de segurança pública do Estado, buscando soluções para mitigar o risco à operação decorrentes da violência urbana e problemas sociais.