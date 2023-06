Alysson Paolinelli, ex-ministro da Agricultura, morre aos 86 anos

O ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, de 86 anos, morreu nesta quinta-feira, 29, no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele estava internado em estado grave após uma série de complicações depois de uma cirurgia no fêmur. A morte foi confirmada pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), empresa que ele era presidente executivo. Alysson deixa a esposa, Marisa Gonzaga.

Paolinelli foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária no país. Ele foi chefe da pasta entre 1974 e 1979, durante a ditadura militar, no governo de Ernesto Geisel (1974–1979). Em 2021, o ex-ministro foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz.

Além de ex-ministro, Paolinelli também ocupou a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais em três oportunidades — durante as gestões de Rondon Pacheco, Hélio Garcia e Eduardo Azeredo.



Em 2022, foi citado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos.

"Há quatro décadas, o Brasil importava alimentos. Hoje, somos um dos maiores exportadores mundiais. Isso só foi possível graças a pesados investimentos em ciência e inovação, com vistas à produtividade e à sustentabilidade. Faço aqui um tributo à pessoa de Alysson Paulinelli, candidato brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz, por seu papel na expansão da fronteira agrícola brasileira com o uso de novas tecnologias", disse o ex-chefe do Executivo na época.

Paolinelli idealizou o Programa Integrado de Pesquisas Agropecuárias do Estado de Minas Gerais (Pipaemg), que serviu de base para a criação da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuária (SCPA).

Mineiro de Bambuí, nascido em 1936, tornou-se agrônomo em 1959 pela Escola Superior de Agronomia de Lavras (Esal) e foi professor da instituição (que hoje é a Universidade Federal de Lavras). Ganhou o World Food Prize (Prêmio Mundial de Alimentação), por ter liderado o processo de implantação da Agricultura Tropical Sustentável no Brasil.

O governador Romeu Zema (Novo) lamentou a morte do professor nas redes sociais. "Perdemos hoje o ex-ministro Alysson Paolinelli, um dos maiores nomes da agricultura brasileira, com quem tive a satisfação de aprender muito. Seu trabalho colaborou pra transformar nosso agro em potência mundial. Descanse em paz professor, o senhor vai fazer muita falta por aqui", escreveu.

A Abramilho publicou uma nota de pesar se solidarizando com os familiares de Paolinelli e relembrou alguns feitos do ex-ministro.

"Paolinelli foi uma figura ímpar no campo da agricultura brasileira, deixando um legado significativo para o setor. Sua trajetória exemplar como engenheiro agrônomo, pesquisador e líder inspirou gerações de profissionais e contribuiu de forma inestimável para o desenvolvimento agrícola do país.



Como Ministro da Agricultura no governo de Ernesto Geisel, Alysson Paolinelli desempenhou um papel fundamental na implementação de políticas que impulsionaram o crescimento e a modernização da agricultura brasileira. Sua visão estratégica e compromisso com a pesquisa, ciência e tecnologia foram fundamentais para transformar o Brasil em uma potência agrícola", diz a nota.

"Ele sempre será lembrado como um defensor dos interesses dos produtores rurais e um entusiasta da pesquisa agrícola. Sua liderança e visão continuam a inspirar a busca por soluções inovadoras e sustentáveis para o agronegócio brasileiro", acrescentou.

