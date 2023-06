Presidente da Ucrânia anuncia prisão de indivíduo após 'ataque terrorista' russo em restaurante

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou nesta quarta-feira (28) a prisão de um indivíduo após o "ataque terrorista" russo em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, que resultou em pelo menos 11 mortes e "mais de 60 feridos", de acordo com o último balanço divulgado. O ataque aconteceu na terça-feira (27)."Hoje, os serviços de segurança e as forças especiais da polícia prenderam a pessoa que coordenou esse ataque terrorista", disse Zelensky em seu pronunciamento diário."Aqueles que ajudam os terroristas russos a destruir vidas merecem a punição máxima", alertou o líder ucraniano, afirmando que "ainda pode haver pessoas sob os escombros".Os autores desses ataques "são pessoas sem humanidade", acrescentou, considerando que tais ações constituem "alta traição" passível de prisão perpétua.Um ataque russo na noite de terça-feira em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, destruiu um restaurante e danificou apartamentos, lojas, carros, uma agência dos correios e outros prédios, segundo a Procuradoria ucraniana."Os mísseis russos tiraram a vida de 11 de nossos concidadãos, incluindo três crianças", informou Zelensky nesta quarta-feira à noite. "Mais de 60 pessoas ficaram feridas", detalhou.O Ministério da Defesa russo, por sua vez, afirmou ter atingido um "ponto de implantação temporário" da 56ª brigada de infantaria mecanizada das Forças Armadas ucranianas.Kramatorsk, importante centro ferroviário e que abriga instalações militares, é frequentemente alvo de bombardeios russos.O mais mortal foi o ataque à estação de trem da cidade em abril de 2022, que deixou 61 mortos e mais de 160 feridos. O incidente ocorreu algumas semanas após o início da invasão russa e no momento em que uma multidão de civis tentava deixar a cidade para fugir dos combates.