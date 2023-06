Galeão e Santos Dumont poderão ser interligados por linha aquaviária

Rio - A ideia de criar uma linha aquaviária, pela Baía de Guanabara, ligando os aeroportos Santos Dumont, no Centro do Rio, e o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte da cidade, foi apresentada à prefeitura.



O município publicou, nesta quinta-feira (29), uma Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada (MIP), mecanismo em que um consórcio apresenta a proposta de um projeto de interesse público. O grupo empresarial que apresentou a MIP é liderado pela Technion Engenharia e Tecnologia, subconcessionária da Rio Galeão.

"O principal acesso é a Linha Vermelha, que tem suas limitações de tráfego e segurança. Não dá para garantir que a pessoa vá do ponto A ao B em tantos minutos, pode se surpreender e se tiver trânsito, perdeu o voo. O transporte aquaviário é a melhor saída porque garante que a pessoa chegará a tempo e ainda passando por uma experiência incrível na Baía de Guanabara", ressaltou André Bendavit, diretor de engenharia e sócio da Technion.



A atual fase, segundo a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), é o momento em que outras empresas interessadas em fazer o mesmo projeto se manifestem. "A manifestação de Interesse da Iniciativa Privada (MIP) ficará aberta por 20 dias para recebimento de propostas para o projeto. Após isso, interessados terão 60 dias para apresentarem estudos que demonstram a viabilidade técnica e econômica do serviço. Após análise, será estruturado edital para licitação de acordo com material recebido e com base no projeto que melhor atenda a população", explicou Jorge Arraes, secretário municipal de Coordenação Governamental.

A intenção inicial é que as embarcações saiam da Marina da Glória, que fica em frente ao Santos Dumont, e sigam até a entrada da Ilha do Governador, onde um polo, Aldeya Life Park, está sendo construído pela Technion Engenharia e Tecnologia. A partir dali, uma van ou ônibus levaria os passageiros até os terminais do aeroporto. Num estudo inicial, o trajeto do Centro à Ilha do Governador poderia ser feito entre 11 minutos e 16 minutos.



Segundo a estimativa preliminar, que consta no MIP, cada uma das embarcações, chamadas hovercraft, custaria R$ 80 milhões. A previsão é que para a construção de cada píer de atracação das embarcações e a construção de acessos para os passageiros sejam necessários entre R$ 50 milhões e R$ 80 milhões.

Santos Dumont só vai operar voos para Brasília e Congonhas

governo federal vai restringir os voos operados no Aeroporto Santos Dumont apenas para dois destinos: os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e o de Brasília. Com isso, o Aeroporto Internacional do Galeão concentrará os demais voos domésticos. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou, no último dia 14, que o

A decisão foi tomada após a reunião de Paes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília. As mudanças devem entrar em vigor a partir de janeiro de 2024.

A situação dos dois aeroportos tem sido discutida há alguns meses. O governo e a prefeitura do Rio criticam o fato de que o Aeroporto Santos Dumont - administrado pela União através da Infraero - aumentou muito o número de voos. Isso provocou um esvaziamento do Aeroporto Internacional Tom Jobim administrado pela concessionária Changi, de Cingapura.