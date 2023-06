Em SG, vereadora denuncia transferência da Defesa Civil do Centro

A vereadora Priscilla Canedo denuncia transferência da Defesa Civil do Centro de São Gonçalo para um local de difícil acesso e exige obras de contenção aos desastres causados pelas enchentes no município de São Gonçalo.



Ela disse que recentemente, a LDO 2024 apresentou uma meta para conter as constantes enchentes, alagamentos e encostas que assolam o município de São Gonçalo, mas que não estão sendo cumpridas, "Até os próprios pontos de apoio passaram por alagamentos nos períodos mais fortes de chuvas", afirmou o vereadora.



De acordo com as informações, a Prefeitura de São Gonçalo transferiu a sede da Defesa Civil do município para um galpão dentro do terceiro BI, abandonado e sem infraestrutura e luz elétrica. "Ou seja, os servidores estão em condições insalubres e a população por outro lado não têm acesso ao serviço oferecido pelo órgão", disse a parlamentar no texto.



“Mesmo que a população consiga chegar ao local, o atendimento está inviável. A população perdeu a referência que tinha da defesa civil que ficava no centro de São Gonçalo. Hoje também há uma necessidade urgente de resposta ao município para a prevenção de constantes desastres que vem ocorrendo no período de chuvas com um serviço mais robusto de dragagem de rios e canais e execução de obras de contenção de encostas nos bairros mais necessitados”, alertou a vereadora.