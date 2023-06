Banca de jornal com diversos objetos de bar é removida pela prefeitura em Botafogo

Rio - Equipes da prefeitura removeram uma banca de jornal que estava fechada há pelo menos seis meses, na Rua Real Grandeza, em Botafogo, Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira (28).

Durante ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop) e da Subprefeitura da Zona Sul, os agentes se depararam com uma situação inusitada: ao invés de jornais e revistas no local, havia uma verdadeira estrutura de bar, com mesas, cadeiras, bebidas diversas, chopeira, geladeira, churrasqueira e até uma fritadeira, entre outros itens.

"A prefeitura está empenhada em organizar a cidade e chegam os espertos tentando nos enganar. Aqui o alvará é para banca e não para bar. Vamos continuar combatendo as ilegalidades!", comentou o subprefeito Flávio Valle.

A banca e todo o material removidos do interior foram encaminhados para o depósito público.