Preso segundo suspeito de tentativa de homicídio de jogador de vôlei em Copacabana

Rio - O segundo suspeito de tentar matar um jogador de vôlei em Copacabana foi preso na noite desta quarta-feira (29) pela Polícia Civil no mesmo bairro. Johnny Vieira Mutti, o Jota, de 22 anos, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime e era foragido da justiça. Ele foi encontrado em um bar enquanto assistia a um jogo de futebol da Copa Libertadores da América.Além de Johnny, outros dois homens - Cláudio José dos Santos, conhecido como 'Tailandês' ou 'Lutador' , que já está preso; e Luciano da Motta Branco, o 'Branquinho', que segue foragido - também são suspeitos do crime, que aconteceu em fevereiro deste ano.A prisão ocorreu na rua Mascarenhas de Moraes e foi realizada após investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) que apura o tráfico de drogas no bairro envolvendo traficantes vinculados à facção que domina a comunidade do Pavão pavãozinho e Cantagalo, conhecida como PPG.As investigações apontaram a proximidade de Jota com traficantes locais que comercializam drogas no entorno de bares do bairro com maior movimentação. Através do monitoramento do grupo, foi possível localizar o foragido.