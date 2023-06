Finalmente! Cratera é fechada após um mês de transtornos na Zona Norte

Rio - A Àguas do Rio concluiu, nesta quinta-feira (29), o fechamento de uma cratera aberta há cerca de um mês na Rua Vilela Tavares , no Méier, Zona Norte do Rio. A obra feita pela companhia de água e esgoto estava causando transtornos para moradores e comerciantes. Segundo a empresa, uma melhor data será programada para continuar os serviços de melhoria do sistema.

Ao DIA, o comerciante Alexandre Alves, de 45 anos, dono de um estabelecimento localizado na esquina da rua, contou que a obra atrapalhou o seu negócio. Em seu relato, ele disse que a promessa era que a cratera fosse fechada em sete dias. "Eles abriram a cratera aqui há um mês, disseram que ia demorar sete dias e eles trabalharam dois dias, sumiram, desapareceram. A gente reclamou com todos os órgãos que que dá para se reclamar e eles nem ligavam para a situação", disse.

"A Águas do Rio prejudicou todo mundo, os comerciantes, o pessoal que que trabalha aqui por perto, que tem que largar o ônibus lá embaixo e vir andando. É muito complicado. Eles sequer responderam a gente, não deram satisfação de nada. A única coisa que falaram foi que não tinha pessoal para trabalhar. A gente que é pequenininho tem que sofrer e ficar quieto", completou Alexandre.

Além dos transtornos causados aos moradores, a cratera também prejudicou motociclistas e pedestres que passaram pelo local. Veículos precisaram dividir o espaço da calçada para atravessar até o outro lado, o que é um sinal de alerta para os perigos sofridos por quem passa por ali, já que precisam dividir o espaço com automóveis.

Inicialmente, a Águas do Rio informou que era uma obra complexa e a previsão de conclusão do serviço era 30 de junho, tendo sido solicitada prorrogação de prazo por mais 7 dias, junto aos órgãos responsáveis. Contudo, em nota atualizada, a companhia informou que "concluiu a etapa de remanejamento da rede de esgoto. Para evitar maiores transtornos, a empresa efetuou a recomposição da área e irá reprogramar os serviços de melhoria do sistema".